Vous ne poserez plus jamais les fesses de la même façon sur un strapontin de la STIB

Entre 5 et 10 sièges par journée de travail

Un modèle n’est pas l’autre, mais le garnissage peut prendre jusqu’à une heure et demie pour un siège, si tout est à refaire. Chaque travailleur réalise entre cinq et dix sièges par jour, en fonction du type et de la taille. Il y a du travail pour toute l’année, du lundi au vendredi, et au minimum deux personnes sont constamment nécessaires. Cela monte à quatre pour les plus grosses interventions, comme remettre à neuf tout un véhicule. Le service répare les sièges des passagers, des conducteurs ou conductrices et s’occupe aussi des chaises de bureau, des bancs des soudeurs, ainsi que des sièges des camions et engins de chantier. D’après son superviseur élogieux, la brigade est tellement efficace que les sièges réparés ne lui sont jamais retournés pour défaut.