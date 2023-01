Vous ne percez pas sur TikTok ? C’est peut-être une décision des employés du réseau social

TikTok a annoncé à Forbes que certains de ses employés pouvaient décider de la viralité d’un contenu. Une méthode qui faisait déjà polémique avant d’être confirmée.

En effet, selon Forbes, il existe un outil permettant de mettre en avant une vidéo. Cette technique, baptisée “Heating”, “fait référence au fait de booster les vidéos dans le flux Pour vous par le biais d'une intervention opérationnelle pour atteindre un certain nombre de vues de vidéos", peut-on lire dans un document interne de TikTok, partagé par Forbes. "Le nombre total de vues de ces vidéos mises en avant représente une grande partie du nombre total de vues de vidéos quotidiennes, soit environ 1 à 2 %, ce qui peut avoir un impact significatif sur les mesures de base globales.”

Toujours selon Forbes, TikTok a souvent utilisé cette technique pour attirer les influenceurs et les marques, les incitant à conclure des partenariats en gonflant le nombre de vues de leurs vidéos. “Cela suggère que le “Heating” a potentiellement bénéficié à certains influenceurs et marques - ceux avec lesquels TikTok a cherché à établir des relations commerciales - au détriment d'autres avec lesquels il ne l'a pas fait”, explique l’article qui révèle la supercherie.

Pire encore, certaines de ces vidéos boostées et présentes dans votre flux "Pour Toi" ne sont pas là parce que TikTok pense que vous les aimerez (grâce au fameux algorithme), mais bien parce que le réseau social souhaite qu'une marque ou un créateur particulier obtienne plus de vues. Et tout cela n’est évidemment pas indiqué, comme peut l’être une publicité.

Forbes révèle également que certains employés ont abusé de l’outil. “Une source a déclaré que des employés étaient connus pour mettre en avant leurs propres comptes ou ceux de leurs conjoints en violation de la politique de l'entreprise.”

Pour Jamie Favazza, porte-parole du réseau social, le problème serait moins important qu’annoncé : “Nous faisons la promotion de certaines vidéos pour aider à diversifier l'expérience du contenu et présenter des célébrités et des créateurs émergents à la communauté TikTok. Seules quelques personnes, basées aux États-Unis, ont la possibilité d'approuver le contenu pour la promotion aux États-Unis, et ce contenu représente environ 0,002% des vidéos dans les flux Pour Toi.” Forbes précise cependant que TikTok a refusé de répondre aux questions visant à savoir si des employés situés en Chine ont déjà mis en avant du contenu, ou si la société a déjà mis en avant du contenu produit par le gouvernement chinois ou les médias d'État chinois.

Quant à savoir si ces vidéos seront clairement indiquées dans un futur proche, Favazza se contente de répondre la fonction "pourquoi cette vidéo" continue d’être développé, “et fournira plus de granularité et de transparence aux recommandations de contenu.”