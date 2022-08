Vous ne parvenez plus à payer vos factures d’énergie : que faire ?

La première chose à faire est de se tourner vers son fournisseur d’énergie. C’est à lui qu’il faut demander un délai de paiement. Comme le stipule la CWAPE, le régulateur wallon, sur son site, "un client qui rencontre des difficultés de paiement de ses factures et de gaz peut négocier, moyennant le respect de certaines conditions, un plan de paiement avec son fournisseur".

En cas de difficultés, mieux vaut ne pas laisser traîner les choses et contacter rapidement le fournisseur. "Plus la demande d’un plan de paiement arrive rapidement, plus les chances d’obtenir un plan de paiement souple et adapté sont grandes", avertit la CWAPE sur son site.

Pour accorder un plan de paiement, le fournisseur regardera l’historique du client. A-t-il payé ses factures à temps ? A-t-il déjà bénéficié d’un plan de paiement ? Les échéances de ce plan ont-elles été respectées ? En fonction du profil du client, des mensualités pourront être proposées pour apurer la dette.

Lors de la crise du Covid, les fournisseurs d’électricité et de gaz ont déjà été sollicités par des clients qui traversaient une période critique. Comme l’explique la FEBEG sur son site, entre mars 2020 et décembre 2021, ce sont près de 3,5 millions de facilités de paiement et de modifications d’acomptes qui ont été mises en œuvre, pour un montant total d’environ 675 millions d’euros. Pendant la période Covid, les clients résidentiels concernés par ces plans d’aide ont étalé en moyenne 612,25 euros sur une période d’environ 6 mois. Ces facilités ont été accordées sans frais par les fournisseurs.

Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine et la forte augmentation des factures énergétiques qui a suivi, les fournisseurs ont maintenu ces dispositifs. Cela risque cependant de devenir de plus en plus compliqué pour ces entreprises d’accepter, d’une part, d’être payé en retard par les clients et, d’autre part, de devoir acheter de plus en plus cher l’électricité et le gaz sur les marchés de gros. C’est la trésorerie des fournisseurs qui est ainsi progressivement grignotée. En Allemagne, le fournisseur Uniper, faisant face à des difficultés financières, vient d’ailleurs de demander la protection de l’Etat.

En Belgique, la FEBEG, fédération des fournisseurs d’électricité et de gaz, n’est pas encore en mesure de fournir des chiffres sur le nombre de plans de paiement demandés par les clients et sur les montants concernés.