Vous ne manquez jamais une édition des Ardentes et vous avez une anecdote que vous voulez partager ? C'est ici que ça se passe !

C'est LE lieu de rendez-vous de tous les amateurs de musique urbaine. Le festival des Ardentes revient cet été pour une 17ème édition du 6 au 9 juillet à Rocourt.

Chaque année le festival nous gâte avec des têtes d'affiche tout droit venus de notre pays ou alors de l'étranger. Et cette année, le moins que l'on puisse dire, c'est que le festival nous en met plein les yeux avec une line up des plus alléchantes : Aya Nakamura, Lous and the Yakuza, Lujipeka ou encore Caballero et JeanJass enflammeront les différentes scènes du festival !

Mais les Ardentes, c'est aussi un festival qui se vit ! Durant plusieurs jours, les festivaliers vivent des moments qui marquent une vie autant pendant les concerts que sur le festival... Vous avez envie de nous partager votre expérience et tenter de participer à notre prochaine émission ? Alors partagez-nous votre anecdote dans les commentaires de la publication ci-dessous :