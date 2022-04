Vous n’imaginez pas d’où vient la tradition du muguet du 1er mai !

Chaque année, on a pour tradition d’offrir un brin de muguet " porte-bonheur " le 1er mai, une coutume que l’on semble connaître depuis toujours. Et pour cause, elle remonte à la Renaissance !

Nous la devons à Charles IX dont la tradition qui lui est liée est plus populaire que son propre règne. La légende veut qu’en 1560, le roi de France et sa maman Catherine de Médicis visitent le Dauphiné. Lors de son voyage, un chevalier lui offre un brin de muguet cueilli dans son jardin. Le roi, charmé, adopte la tradition d’offrir au printemps un brin de muguet à chacune des dames de la cour en disant : " Qu’il en soit fait ainsi chaque année ". Très vite, la coutume s’est répandue dans tout le pays.

Une autre version voudrait qu’en 1560, Catherine de Médicis charge ce même chevalier d’une mission secrète auprès d’une riche famille italienne. De retour, en guise de réussite, le vaillant missionnaire offre au roi un bouquet de muguet cueilli dans les bois.

Bien avant, d’autres se sont approprié le muguet !

Une légende grecque dit que le muguet fut créé par Apollo, dieu du mont Parnasse, pour tapisser le sol afin que ses neuf muses ne s’abîment pas les pieds.

Au début du mois de mai, les Romains célébraient les Florales en l’honneur de Flora, déesse des fleurs.

Le brin de muguet, porte-bonheur, est aussi souvent associé à la Madone. Les larmes versées par la Vierge Marie au pied de la croix auraient donné naissance aux fleurs de muguet en forme de clochettes blanches, qui rappellent sans doute les goulettes d’eau qui coulaient de ses yeux éplorés.