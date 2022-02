Vous n’êtes pas seul, Twitter est en panne

“Un problème est survenu, mais ne vous inquiétez pas, ce n’est pas de votre faute. Réessayez”, peut-on lire sur le site.

Le réseau social Twitter est inaccessible depuis ce vendredi 11 février 2022 à 18h50. De nombreux utilisateurs ne parviennent pas à se connecter ou accéder au réseau social.

Le site Down Detector, qui suit de près les pannes des plus grands sites, confirme le problème.

Il n’y a donc rien à faire, si ce n’est patienter et réessayer plus tard. Ou se changer les idées et en profiter pour se déconnecter.