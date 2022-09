Vous n’êtes pas l’otage de votre fournisseur d’énergie

C’est là que cela se corse. Le nombre de fournisseurs est pléthorique et les offres sont très difficiles à comparer. Pour les contrats variables, il y a plus de 40 paramètres d’indexation différents ; certains sont indexés tous les mois, d’autres tous les trois mois. Dans cette forêt vierge, la CREG propose un premier outil aux consommateurs : le CREG scan (https://www.creg.be/fr/cregscan#/).

" Il permet de situer votre contrat globalement par rapport aux prix du marché, explique Laurent Jacquet, directeur de la CREG. Le résultat vous montre où se situe votre contrat d’énergie actuel par rapport au produit le moins cher et le plus cher sur le marché à l’heure actuelle. "

Le deuxième bon réflexe ce sont les comparateurs d’offres sur internet. La CREG a accrédité deux comparateurs : Comparateur-Energie.be et Monenergie.be. Assez simples d’utilisation, ces comparateurs classent les offres, de la plus avantageuse à la plus chère.

Une offre de contrat variable peut apparaître comme avantageuse un jour et ne plus l'être le lendemain !

Il ne faut pas prendre ces classements pour argent comptant. Comme tous les contrats sont indexés à des moments et à des rythmes différents, une offre de contrat variable peut apparaître comme la plus avantageuse un jour et perdre 10 places le lendemain. Il est donc utile de croiser les résultats de plusieurs comparateurs. Test achats en a développé un également. Cela prend du temps. Time is money…