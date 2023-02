Vous n'avez rien compris au magicien d’Oz ? On vous explique

Il était une fois, au milieu des grandes plaines du Kansas, une jeune orpheline qui s’appelait Dorothy Gale. Elle vivait avec son oncle Henry, sa tante Em et son chien toto dans une petite maison en bois de charrette. Dans cette vie sans joies, Dorothy aidait à la ferme… tout en rêvant d’un autre monde, qui serait moins monotone.

Par une journée plus grise et plus venteuse que d’habitude, Dorothy jouait avec Toto, quand elle aperçut une étrange forme à l’horizon…

- "Oh mon dieu, oncle Henry, tante Em" cria-t-elle, "une tornade ! Elle vient droit sur nous !"

Tante Em, l’oncle Henry et tous les valets de ferme se précipitèrent vers une trappe de bois située dans le jardin. Celle-ci abritait une grande cave qui les protégerait de la tornade. Mais au moment où Dorothy, Toto dans les bras, s’apprêtait à se glisser le long de l’échelle, Toto sauta de ses bras et s’enfuit vers la maison. Affolée, Dorothy se précipita pour aller le chercher. Quelque chose de très étrange se produisit alors : Dorothy sentit la maison tourner sur elle-même et s’élever lentement du sol.

Dorothy fut réveillée par les aboiements de Toto. Quelle sensation étrange, il lui semblait qu’elle avait dormi pendant des semaines. Par la fenêtre, elle put voir que la tempête avait fait place à un magnifique ciel bleu.

Elle sortit de la maison, Toto sur les talons. Quelle ne fut pas sa surprise quand, au lieu de voir sa ferme toute grise, elle se retrouva au milieu de magnifiques jardins en fleurs et de petites maisons toutes rondes couvertes de toits de chaume.

- "Mais où suis-je ? Ce n’est plus le Kansas. Oh mon dieu, la tornade a emporté notre maison et nous avons dépassé le pays de l’arc en ciel !" s’écria Dorothy.

Au loin, elle aperçut ce qui semblait être une grosse bulle de savon rose. La bulle approcha, et disparut soudain pour laisser apparaître une ravissante fée, toute de rose vêtue.

- "Eh bien, les Munchkins ont dit vrai !" dis la fée en souriant à Dorothy, "vous les avez bel et bien débarrassés de la sorcière de l’est ! Comment avez-vous fait pour lancer cette maison sur elle ?"

Dorothy se retourna avec effroi : effectivement, sous une des façades de la maison, elle put voir dépasser une paire de jambes et de magnifiques chaussures rouges.

- "Oh quelle horreur ! Mais je n’ai rien fait ! C’est le cyclone qui a emporté ma maison… Elle… elle est... morte ?"

- "Oui", répondit la féé. "Je me présente : je suis la fée du nord ! Ah et voilà justement les Munchkins ! Ils sont très contents et vous êtes désormais leur héroïne nationale !"