Vous n’avez pas reçu votre prime énergie ? Vous pouvez la réclamer dès ce lundi

D’abord vous devez vérifier que vous rentrez bien dans les conditions d’octroi de ces primes, c’est-à-dire avoir un contrat variable depuis au moins le 30 septembre 2022 ; ou un contrat fixe pour autant qu’il ait été conclu ou renouvelé après le 30 septembre 2021. La prime est aussi valable pour les installations collectives, à condition de répondre aux conditions de tarif et de prix.

Les bénéficiaires d’un tarif social, par contre, n’y ont pas droit.

Si vous remplissez ces conditions et que vous n’avez rien reçu pour novembre et décembre, vous pouvez, dès ce 23 janvier introduire une demande au ministère de l’Economie, soit en vous connectant directement sur le site du SPF Economie et en remplissant un formulaire en ligne, soit en téléchargeant, sur le site du SPF Economie, le formulaire de demande, un formulaire qu’il faudra alors compléter et renvoyer par e-mail ou par courrier.

Et vous avez jusqu’au 30 avril pour le faire.