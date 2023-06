Vous n’avez pas encore reçu votre déclaration fiscale papier ? Il faut d’urgence s’en inquiéter

Les chiffres sont parlants : sur plus de 7 millions de contribuables, 260.000 envoient encore une déclaration papier. Mais cette option doit être maintenue, d’autant plus qu’il s’agit ici d’un service public. C’est le sentiment de Françoise, notre contribuable, mais pas seulement. "Beaucoup d’éléments peuvent décourager le contribuable, estime Bernard Bayot, directeur de l"asbl Financité. Ne serait-ce que la date de remise des déclarations : pourquoi un délai plus court pour le papier ? Un contribuable reste un contribuable, qu’il soit digital ou pas. De façon générale, remplir sa déclaration reste un exercice compliqué".

Même si beaucoup de choses sont préremplies, le document s’est complexifié. Et parallèlement, pour recevoir de l’aide, il faut prendre rendez-vous, il n’y a plus ou peu de centres délocalisés, autant d’éléments qui rendent le travail du contribuable plus difficile.