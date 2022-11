« Vous n’aurez pas ma haine », un bouleversant récit de reconstruction après les attentats avec Pierre Deladonchamps et Camélia Jordana

Les attentats de Paris du 13 novembre 2015 n’en finissent pas d’inspirer la fiction française ces derniers mois, comme pour tenter de panser des plaies et cicatriser des blessures encore vives. Après Revoir Paris d’Alice Winocour avec Virginie Efira et Novembre de Cédric Jimenez avec Jean Dujardin, c’est donc au tour du déchirant Vous n’aurez pas ma haine de Kilian Riedhof avec Pierre Deladonchamps et Camélia Jordana de s’emparer de ce sujet sensible et délicat, tout juste sept ans après les faits.

Fidèle à l’histoire vraie d’Antoine Leiris, dont il avait lui-même tiré un livre, ce magnifique récit de reconstruction offre un portrait vibrant et inspirant d’un homme qui refuse de céder à la colère face à la folie meurtrière. Poétique, subtil et nécessaire, il salue le courage impressionnant d’un être qui choisit d’aller à contre-courant des idées reçues, au risque parfois de susciter l’incompréhension et de déplaire à son entourage.