Vous n'arrivez pas à reconnaître la voix d'une personne lorsqu'elle chante, la science vous explique

Si ce phénomène est connu depuis longtemps, il n'avait jusqu'ici pas trouvé d'explication neurologique, soulignent les chercheurs à l'origine des travaux.

Rien d'étonnant au fait que vous pouviez moins bien reconnaître la voix chantée que parlée, expliquent des chercheurs de l'Inserm et de l'université McGill (Canada). Selon cette étude parue dans la revue Science, ce phénomène s'explique par le fait que notre cerveau n'utilise pas la même région pour analyser un élément sonore associé au langage parlé et un son musical.



"Le langage et la musique constituent chez l'humain les principales utilisations du son et les plus complexes au niveau cognitif.

L'hémisphère gauche est principalement impliqué dans la reconnaissance du langage, tandis que l'hémisphère droit est principalement impliqué dans celle de la musique.

Cependant, le fondement physiologique et neuronal de cette asymétrie était encore méconnu", expliquent les auteurs de cette recherche franco-canadienne, dans un communiqué paru sur le site de l'Inserm.