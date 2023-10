Vous n’arrivez pas à passer au régime végétarien ? C’est peut-être dans vos gènes…

Passer au régime végétarien n’est pas si simple. Ce ne serait pas donné à tout le monde, dans la mesure où les gènes seraient impliqués dans la capacité de certains à savoir se passer de viande.

À l’échelle de la planète, on estime que le système alimentaire est responsable de 27% des émissions de gaz à effet de serre. Une réalité environnementale qui ne risque pas de s’arranger si les projections de l’OCDE se concrétisent.

Dans une récente étude publiée dans la revue scientifique Plos One, des chercheurs américains et britanniques expliquent que "ces résultats confirment le rôle de la génétique dans le choix d’un régime végétarien et ouvrent la porte à de futures études visant à élucider davantage les voies physiologiques impliquées dans le végétarisme".

L’un des auteurs qui a participé à l’étude, le Docteur Nabeel Yaseen, professeur à l’Université Northwestern, rapporte plus concrètement, dans un communiqué, que "bien que les considérations religieuses et morales jouent certainement un rôle majeur dans la motivation à adopter un régime végétarien, nos données suggèrent que la capacité à adhérer à un tel régime est limitée par la génétique".