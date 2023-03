Vous l'avez choisi : "Meurtres au Mont-Saint-Michel" sera diffusé le 7 avril sur La Une

À l'occasion des 10 ans de la collection "Meurtres à", la RTBF vous offrait la possibilité de remporter un séjour thalasso de luxe à Saint-Malo. Chaque participant·e a ainsi dû voter pour le Meurtres à qu'il souhaitait revoir. Et c'est Meurtres au Mont Saint-Michel qui remporte haut la main le vote du public. Porté par Anthony Delon, Juliet Lemonnier et Benoît Michel, il sera diffusé sur La Une le vendredi 7 avril.

Le Père Florentin, curé Exorciste de l’Abbaye du Mont St Michel, reçoit la visite d’Antoine Riberio. Ce conducteur de travaux a le sentiment d’être possédé par le diable depuis qu’il a découvert le squelette d’un chevalier du 13e siècle, enfoui sur son chantier. Hanté par l’idée d’avoir libéré les forces du Mal, il demande au prêtre de pratiquer un exorcisme afin d’apaiser ses angoisses. Mais quelques instants plus tard on retrouve le cadavre de Ribeiro, le crane transpercé de part en part, comme celui du Prélat Aubert, créateur du Mont St Michel, en l’an 709 ! La Capitaine Sophie Maliquot hérite de cette étrange affaire, où se mêle exorcisme, vengeance et révélations familiales…