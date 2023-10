Vous l'attendiez : la collaboration entre Calumny et Samy et Lou est enfin là

En janvier, Lou avait organisé une belle surprise à Samy pour son anniversaire. Elle a fait venir le duo de DJ belges Calumny dans l'émission pour qu'ils lui souhaitent un joyeux anniversaire et pour annoncer en direct leur projet de faire une collaboration avec nos animateurs good vibes de l'aprem.

Bastien et Quentin ont raconté avec humour comment leur était venu cette idée. Ils cherchaient de jeunes talents et sont tombés sur une ancienne vidéo de Samy dans laquelle il chantait "Let us fly".

Samy et Lou étant deux grands passionnés de musique et de chant, cette nouvelle les a enchantés. Ils ont travaillé dessus ces derniers mois et ensemble, ont mis au point "Can we go back", que certains ont pu découvrir déjà hier soir lors d'une écoute privée.

Produit par Calumny et écrit par Amy Morrey, artiste que vous avez déjà entendu sur Tipik et qui a écrit les paroles de plusieurs grands titres de Loïc Nottet, le morceau est enfin disponible sur toutes les plateformes et intègre la playlist dès aujourd'hui. Tous les bénéfices seront reversés à Viva For Life.