Vous irez voir Pantera au Graspop cette année ? Voici ce qui vous attend !

Le groupe reformé a joué son quatrième concert sans le bassiste Rex Brown le 18 décembre au Knotfest Brasil au Sambódromo Do Anhembi à São Paulo, au Brésil. Le concert du Knotfest Brasil a eu lieu six jours après un test positif au Covid-19 pour Rex Brown, ce qui l’a forcé à manquer le show au Knotfest Chili. Le bassiste de Cattle Decapitation, Derek Engemann, qui joue également avec le chanteur de Pantera, Philip Anselmo dans Philip H. Anselmo & The Illegals, et Scour, l’a remplacé au Knotfest Brasil et à d’autres concerts récents.

Charlie Benante, batteur d’Anthrax à l’origine, remplace le défunt Vinnie Paul aux côtés de Zakk Wylde, lui-même à la guitare à la place de Dimebag Darrell, assassiné en 2004.