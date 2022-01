Vous faites souvent des rêves étranges ? Voici comment les interpréter !

Selon Freud, le rêve est "la voie royale menant à la connaissance de l’inconscient." Selon lui, les rêves sont l’expression de désirs et des pulsions enfouis dans l’inconscient, des désirs refoulés. On les met à jour grâce à la pratique de l’association libre quand on explore ses rêves. Il s’agit de raconter son rêve et de parler librement de ce qu’il nous évoque. On pourra alors éventuellement retrouver le sens tout à fait personnel et original de ce rêve dans le contexte qui est le nôtre.

Les psychanalystes aiment également beaucoup jouer sur les mots et le sens de mots. Par exemple : vous rêvez que vous perdez vos cheveux. Cheveux ressemble à je veux. Je perds mes “je veux” = je perds ma volonté. La psychanalyse considère le rêve comme une construction unique du sujet - à un moment donné de sa vie – et qui vient révéler, par un sens caché, ce que vit la personne en son for intérieur. Cette interprétation est critiquée parce qu’elle résume les rêves à "des désirs refoulés" alors qu’en pratique, on voit que ce n’est pas le cas, dans les horribles cauchemars par exemple. Selon Freud, ce désir est d’ordre sexuel.