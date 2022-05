Vous faites confiance à votre déclaration fiscale simplifiée ? C’est une erreur… dans certains cas

Depuis fin avril, on peut remplir sa déclaration en ligne. La version papier est quant à elle normalement déjà arrivée dans les boîtes aux lettres. Si vous n'avez toujours rien reçu au début du mois de juin, "contactez votre bureau de taxation local" propose Caroline Sury. Voici les échéances à respecter pour envoyer sa déclaration fiscale :

Le 30 juin en papier

en papier Le 15 juillet en ligne

en ligne Le 30 septembre en passant par un comptable

Dans le dernier cas, n'oubliez pas de signer un mandat à votre comptable avant le 31 juillet au risque de recevoir un rappel signalant le retard de la déclaration. Avantage pour les indépendants, si le comptable la rend avant le 31 août, le fisc traitera la déclaration plus rapidement. "Si vous retouchez de l'argent vous le retoucherez plus rapidement (...) Si vous devez de l'argent, vous pourrez à l'inverse payer plus tard" indique la journaliste de L'Écho.

► En cas de retard de déclaration, une amende pouvant s'élever à maximum 1250€ peut tomber et les personnes concernées risquent un accroissement d'impôts sur les revenus non-déclarés.

► Si vous avez fait une erreur dans la déclaration, vous avez jusqu'au 15 juillet pour la corriger. N'oubliez pas de renseigner votre bon numéro de compte, d'autant plus si vous avez changé de banque en cours d'année.