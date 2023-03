Vous êtes-vous déjà mis à la place d'un conducteur de véhicule adapté ?

Son véhicule aussi, est adapté pour la conduite uniquement avec les mains. Toutes les commandes, y compris les freins, sont situées sur ou autour du volant. Conduire une voiture est donc tout aussi aisé pour lui que pour une personne "valide". Conduire, oui, mais par contre, se garer est une autre paire de manches.

En effet, quand il ne dispose pas d’une place pour PMR près de l’endroit où il se rend, cela lui complique beaucoup les choses, tout athlète qu’il est. L’espace entre des places normales de stationnement est trop petit pour lui permettre d’ouvrir la portière au maximum. Et s’il ne peut pas ouvrir la portière toute grande, il ne peut tout simplement pas sortir son fauteuil roulant à côté de lui, pour s’y glisser.

Vous l’aurez compris, les places PMR sont vitales pour lui. Voilà pourquoi sa demande principale est de les respecter. Ne pas vous y garer si vous n’y avez pas droit, c’est la première des politesses. Mais il arrive aussi que des personnes débordent légèrement de la place de stationnement voisine, ce qui peut suffire pour qu’il manque également d’espace pour déployer son siège. Cette deuxième situation est encore plus ennuyeuse quand elle se produit pendant qu’il est parti faire une course, au moment où il veut réintégrer son véhicule. Il se trouve alors obligé d’attendre que l’autre conducteur réapparaisse pour pouvoir rentrer dans son véhicule. Sans savoir si ce conducteur en a pour quelques minutes… ou quelques heures ! Vous l’aurez compris, le respect TOTAL des places PMR est essentiel pour un garçon comme Jérôme, qui peut se débrouiller seul dans ses déplacements, sauf si on agit avec légèreté…

Pour rappel, la personne qui bénéficie de la carte de stationnement PMR ne doit pas être nécessairement le conducteur du véhicule. Mais dans tous les cas de figure, le stationnement sur une place PMR doit être lié au déplacement concret d’un bénéficiaire.