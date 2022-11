"Vous êtes une belle machine de foot... mais on ne craint personne" : l'avis de journalistes canadiens avant Belgique-Canada

"Les Diables, on les voit comme des méga-stars. Nos joueurs vont sans doute y songer au début du match, mais ils vont vite oublier que les Belges gagnent peut-être dix fois leur salaire. Eden Hazard a peu de temps de jeu dans les dernières années, mais les qualités qu’il possède vont ressortir pas mal face au Canada. La défense canadienne est inexpérimentée. On se méfie beaucoup d’Eden. On redoute beaucoup Lukaku aussi. Je suis bien heureux de ne pas l’affronter, c’est le genre de profil qui peut faire mal. Vous avez le meilleur milieu de terrain au monde, Kevin De Bruyne. Ca peut aller très vite avec lui, c’est le joueur qu’on craint le plus", résume Antonin Besner.

Un avis partagé par son confrère Dave Lévesque. "On redoute les ‘suspects’ habituels : Eden Hazard et votre gardien phénoménal Thibaut Courtois. L’absence de Lukaku va peut-être nous donner une chance d’ouvrir la boite. Vous possédez des joueurs phénoménaux en attaque, comme De Bruyne. Il est capable de renverser complètement les situations sur un seul coup de pied. On a une affection particulière pour les Diables car on connait Laurent Ciman et Olivier Renard. Ils sont chez nous à Montréal. C’est une équipe qu’on aime beaucoup. C’est un peu un brise-cœur pour nous de les affronter en lever de rideau car c’est notre première chance de faire une bonne impression. Et c’est contre une équipe qu’on respecte et qu’on apprécie", conclut-il avec le sourire.