"Vous êtes tous dingues" : P!nk, en colère, affirme ne pas avoir taclé Christina Aguilera

De retour avec "Trustfall", son nouvel album, P!nk a été invitée à classer ses clips par ordre de préférence dans le cadre d’une interview. Si elle a placé celui du tube de l’année 2001, "Lady Marmalade", en dernier c’est parce qu’il semblerait qu’une certaine Christina Aguilera y soit pour quelque chose…

Lors d’une interview pour Buzzfeed, P!nk a été invitée à classer ses clips par ordre de préférence. Celui de "Lady Marmalade" a écopé de la dernière place du classement. La chanteuse est alors revenue sur ce tournage qui, selon elle, n’était pas fun. "Ce n’était pas très amusant à faire ; j’adore m’amuser et c’était beaucoup d’agitation… Je me souviens que je n’arrêtais pas de pleurer parce que ma peau n’aimait pas le maquillage. Il y avait des choses ennuyeuses qui se passaient ce jour-là", a-t-elle déclaré, selon NME, avant d’apporter d’autres précisions : "Il y avait des personnalités… Kim et Mya étaient gentilles."

En 2001, le quatuor formé pour la reprise de "Lady Marmalade" (1974) était composé de P!nk, Christina Aguilera, Lil’Kim et Mya. Si P!nk a affirmé que les deux dernières étaient gentilles, elle a laissé sous-entendre que ce n’était pas le cas de Xtina. Ce que les internautes ont perçu comme "a shade" (que l’on traduirait par "un tacle" dans ce cas-ci). Et il n’a pas fallu beaucoup de temps pour que les déclarations de P!nk enflamment la Toile qui, ce week-end, a débattu sur la relation entre les deux femmes.

La rivalité entre les chanteuses, déjà évoquée par P!nk qui a plusieurs fois critiqué sa collègue dans les médias, a été pointée du doigt. Mais cette fois-ci, l’interprète de "So What" a tenu à mettre les choses au clair car elle n’avait pas l’intention de lancer une pique à Christina : "Vous êtes tous dingues, Xtina était concernée par cette chanson. Si vous ne le savez pas maintenant, je ne tacle pas quelqu’un en racontant encore et encore ce qui s’est réellement passé. Votre p*tain de drame ne m’intéresse absolument pas. Si vous ne l’avez pas remarqué, je suis un peu occupée à vendre… Et par vendre, je veux dire des billets et des albums… Aussi, j’ai embrassé Xtina sur la bouche, je n’ai pas besoin de lui lécher le c*l ", a-t-elle lancé sur Twitter.