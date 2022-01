Vous êtes mauvais en orthographe? Apprenez à relativiser en allant voir le spectacle "La convivialité"!

L'orthographe est un sujet qui déchaîne les passions. Depuis l'école primaire, on nous enseigne l'orthographe comme étant tout un tas de règles d'or ( et d'exceptions!) auxquelles il ne faudrait jamais ô grand jamais déroger. Au travail, sur les réseaux sociaux, entre amis, on se nous juge sur notre orthographe mais... On ne juge pratiquement jamais l'orthographe elle-même! Heureusement, Jérôme Piron et Arnaud Hoedt sont là pour vous aider à décomplexer vis à vis de votre orthographe et le tout avec humour!

Depuis 2016, les deux amis comédiens ( et anciens professeurs de français!) tournent dans toute la francophonie pour présenter leur spectacle intitulé "La convivialité". "Tout d'abord on s'est rendus compte que l'Académie Française avait un bon potentiel comique. Ensuite, le problème avec l'orthographe c'est qu'on ne comprend pas toute ses formes: en général quand on pose des questions à l'enseignant celui-ci nous explique comment on écrit mais jamais pourquoi on écrit ça comme ça. C'est assez violent comme processus d'apprentissage. La plupart des gens ignorent que l’orthographe française n’est pas une et indivisible, mais le résultat d’une histoire chaotique que les linguistes redécouvrent." confie Arnaud Hoedt, l'un des deux auteurs du spectacle.

L’orthographe française est un dogme. Elle n’est pas susceptible d’être remise en question sans éveiller l’anathème. Or, la liste de ses absurdités est longue.

On vous rassure, écouter Jérôme Piron et Arnaud Hoedt parler d'orthographe pendant une heure est tout sauf rébarbatif! Le spectacle se présente sous la forme d'une conférence humoristique et interactive. A de nombreuses reprises, les deux comédiens demandent l'avis du public. Le spectacle s'ouvre même sur une dictée nous explique Arnaud Hoedt: "Il ne faut pas avoir peur de la dictée, elle n'est pas corrigée en direct, le but n'est pas d'humilier le public! On s'amuse à faire une dictée étrange que l'on a mis six jours à écrire. Elle permet justement aux gens de déculpabiliser et notre objectif c'est surtout de réconcilier les spectateurs avec la langue. Car si ils sont fâchés avec la langue, c'est souvent parce qu'ils ont une mauvaise orthographe. Il y a des gens qui ont une mauvaise orthographe et qui sont de très grands écrivains ou orateurs. C'est aussi ce qu'on répétait à nos élèves, que ce n'est pas parce qu'ils font des fautes d'orthographe qu'ils sont mauvais!"

Pourquoi mettre un t à édit ou bruit (comme dans éditer ou bruiter), mais pas à abri ? Saviez-vous qu'il y avait 12 façons différentes d'écrire le 's' en français? Pourquoi quand on écrit "confiture de groseilles" le fruit prend un 's' alors que quand on écrit "gelée de groseille", le fruit reste au singulier? Pour connaître la réponse à toutes ces questions et bien plus encore, mais surtout pour rigoler pendant une heure, on vous conseille vivement d'aller voir le spectacle de Jérôme Piron et Arnaud Hoedt!

"La convivialité" est à voir au Théâtre Jean Vilar du 01 au 12 février 2022. Le spectacle devrait être prochainement joué à Bruxelles également. Pour connaître les prochaines dates, rendez-vous sur le site internet du spectacle.

Si vous souhaitez approfondir le sujet, vous pouvez notamment lire l'ouvrage de Jérôme Piron et Arnaud Hoedt intitulé " La faute de l’orthographe " et publié aux éditions Textuel ou regarder leur intervention TEDxRennes via la vidéo ci-desous.