"Vous êtes fous d’avaler ça !" Christophe Brusset auteur sera l'invité de Paysans-Artisans ce jeudi 16 juin à l’UNamur

Paysans-Artisans est une coopérative de producteurs et de consommateur qui plaide pour un changement de modèle agricole et d’alimentation et qui oeuvre pour le déploiement d’une agriculture paysanne. Elle distribue les produits de plus de 120 producteurs, via la vente aux particuliers (8 magasins et vente en ligne) et la vente aux professionnels (magasins à la ferme, traiteurs, écoles, collectivités…).

¨Paysans-Artisans", c’est aussi un mouvement de producteurs et de consommateurs qui veulent comprendre, dénoncer, et reconstruire. Raison pour laquelle l’Université Populaire de Paysans-Artisans organise des visites, des ciné-débats et des conférences. Et ce jeudi 16 juin c’est l’auteur de l’ouvrage "Vous êtes fous d’avaler ça !", Christophe Brusset qui sera présent à l’auditoire Sciences 1 de l’UNamur.