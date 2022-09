Vous êtes fan de Depeche Mode ? Notez la date du 4 octobre !

Il n’est pas précisé de quelle nature est cette annonce ni si elle concerne la sortie d’un single ou d’un album… patience, donc !

Le 26 mai dernier, nous apprenions avec surprise le décès d’Andy Fletcher. Un mois plus tard, Martin Gore et Dave Gahan ont communiqué via les réseaux sociaux ce qui avait déjà été avancé : c’est bien de " cause naturelle " qu’est parti le claviériste et co-fondateur du groupe. Une dissection aortique l’a emporté à l’âge de 60 ans.

Le musicien britannique avait travaillé comme claviériste et bassiste de 1980 à nos jours.

Andy Fletcher avait co-fondé Depeche Mode en 1980, jouant sur 14 albums du groupe et assurant les tournées jusqu’en 2018. En 2020, il a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame avec les autres membres.