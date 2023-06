Vous êtes en direction de la mer via le ring et l'E40? Le trafic est à l'arrêt à plusieurs endroits

Il y a plusieurs problèmes de circulation si votre destination est la mer du Nord : un accident aux abords de l'autoroute à Jette (R0), à Ternat (E40) et à hauteur de Gand (E40). Il est préférable de se rendre à la mer en train mais en dehors des heures de pointes vu la forte affluence des voyageurs attendue ce week-end.

MAJ : 12h25

Accident à Jette vers Grand-Bigard:

Un accident s'est produit vers 11h45 sur le ring de Bruxelles, en extérieur, à hauteur de Jette. La bande de droite est encombrée. On relève des files depuis Grimbergen sur 5 km et on perd plus d'une heure dans ce trafic à l'arrêt. Des files se sont aussi formées en direction de Vilvorde sur 4.5 km (+ 20 min) suite à la curiosité.

Accident à Ternat sur l'E40 vers Ostende:

Un accident s'est produit vers 11h20 à Ternat et rend le passage difficile au km 9.5. On relève des files depuis le ring de Bruxelles sur 7.5 km (+ de 30 min).

Trafic dense plus loin sur l'autoroute:

On ajoute à cela un trafic qui se densifie entre Gand et Aalter vers Ostende.

Si vous prenez la route aujourd'hui et les jours prochains, prenez bien de l'eau avec vous.