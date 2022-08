"Vous êtes dégoûtants": la sœur d’Amber Heard révoltée suite à la prestation de Johnny Depp aux VMAs

Dimanche 28 août, Johnny Depp est apparu déguisé en astronaute dans des capsules vidéos humoristiques qui rythmaient la cérémonie des MTV Video Music Awards. Une apparition qui a fait le bonheur de ses fans et qui a réveillé la colère de Whitney Henriquez la sœur d’Amber Heard.

Johnny Depp pensait que les accusations de son ex-femme Amber Heard avaient brisé sa carrière. Il avait notamment déclaré lors du procès : "Lorsque ces allégations ont rapidement fait le tour du monde, disant aux gens que j’étais un danger, ivre, sous cocaïne, un homme qui, soudainement dans la cinquantaine, battait les femmes, c’est fini. Vous êtes fini".

Mais depuis quelque temps, tel le phénix qui renaît de ses cendres, Johnny Depp fait son grand retour. Son contrat avec Dior pour le parfum Sauvage dont il est l’égérie, est à nouveau d’actualité et il incarnera le personnage principal du prochain film historique de Maïwenn Le Besco. Et ce dimanche, l’acteur a fait une apparition virtuelle lors des MTV Video Music Awards.

Si ce retour du comédien sur le devant de la scène enchante ses fans, cela ne ravit pas Whitney Henriquez, la sœur d’Amber Heard. Lors du procès, elle avait témoigné en faveur de sa sœur au sujet des disputes du couple. A la fin du procès Whitney Henriquez avait maintenu plus que jamais son soutien à sa sœur : "Je suis tellement honorée d’avoir témoigné pour toi, et je le ferais un million de fois parce que je sais ce que j’ai vu et parce que la vérité est à jamais de ton côté. […] Je ne t’abandonnerai jamais. […] Pour toujours à tes côtés…".

Suite à l’apparition de Johnny Depp ce dimanche, la jeune femme a laissé éclater sa colère. "MTV c’est dégueulasse et vous êtes clairement désespérés pour en arriver là", a-t-elle écrit en story Instagram. "J’espère vraiment qu’aucune des personnes qui a osé prendre cette décision n’a de filles".

La comédienne Amber Heard semble toujours pouvoir compter sur le soutien de sa sœur Whitney.