Vous en avez marre des marchés de Noël ? Voici 11 autres idées d'activités pour ce week-end du 17 et 18 décembre !

Du 12 au 23 décembre, l’Ancre dédie ses locaux à l’histoire de la colonisation et son impact sur nos mentalités contemporaines. Ces quelques jours adressés à notre passé colonial s’articulent autour de la pièce Koulounisation de Salim Djaferi.

Outre la pièce, l’exposition Noirs desseins pour blanches aspirations ? et ses archives photo et vidéo plongent les visiteurs dans les heures les plus sombres de l’histoire coloniale belge.

Pour les plus dégourdis, des balades décoloniales arpentent Charleroi, éclairées à la lumière de l’Histoire. Des ateliers sont également organisés : un atelier de collage autour de l’identité, un atelier d’arpentage, une forme de lecture et d’analyse collective et un atelier d’écritures et de slam.

Quand ? Samedi 17 décembre et dimanche 18 décembre. La programmation s’étale jusqu’au 23 décembre.

Où ? Théâtre de l’Ancre à Charleroi

Informations : site internet

Par Maïna Boutmin