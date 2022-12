Vous dormez mal avec votre moitié ? Ce conseil des pays nordiques peut sauver vos nuits.

Baptisée "Scandinavian sleep method", pour "méthode de sommeil scandinave", cette astuce demande un lit et deux couettes individuelles. L’idée derrière cette méthode est de retrouver le contrôle de votre sommeil.

Avec votre propre couette, vous régulez votre température en fonction de vos besoins et de vos envies.

Plus de mauvaises surprises, votre moitié ne vous tirera plus la couverture au milieu de la nuit. De plus, malgré la proximité avec votre partenaire, vous conservez votre propre espace et gardez une forme d’indépendance.