Vous croulez sous les déchets verts ? Appelez Sofie !

Avec le retour du beau temps, vous avez peut-être repris les travaux de jardinage. Parallèlement aux collectes de déchets verts effectuées par les communes et Intradel, une coopérative à finalité sociale de Grâce-Hollogne, Vert de SOFIE, propose de récupérer vos branchages, feuilles et tontes de pelouse via un système de location de conteneurs. Une collecte qui se fait actuellement sur une petite vingtaine de communes de la province (notamment Amay, Awans, Chaudfontaine, Crisnée, Esneux, Faimes, Herstal, Nandrin, Neupré, Remicourt, Saint-Georges et Verlaine) et qui déjà séduit un millier d'abonnés. C'est le cas de Paul, d'Embourg, sur l'entité de Chaudfontaine. Il croulait sous les déchets verts: "En automne et au printemps, on a des volumes supplémentaires. Aller au recyparc, ça salit la voiture et vu le poids, ce n'est pas si évident à notre âge"

Dans cette commune, une récolte est pourtant organisée par la commune et Intradel via des conteneurs verts. Directeur général de Vert de SOFIE, Michel Simon estime que ce n'est pas marcher sur leurs plates-bandes "Il est clair que si quelqu'un a juste un petit jardin, il peut se contenter de ce conteneur d'Intradel. Mais si les personnes ont de grandes pelouses, des haies, des branchages, il sera tout le temps plein, donc notre service est un complément, ce n'est pas du tout une concurrence"

Mais tout cela n'est évidemment pas gratuit. Comptez 75€ l'abonnement annuel pour un conteneur de 140 litres vidé une fois par semaine, 130€ pour le modèle de 240 litres, 295€ pour celui de 660 litres. Vert de SOFIE propose également des collectes en vrac, sur devis, pour les gros volumes. Ces déchets verts seront transformés en compost.