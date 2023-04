Les premières abeilles solitaires à sortir au printemps, de février à mai, sont les osmies. Les plus communes sont l’osmie rousse et l’osmie cornue. On les observe facilement au jardin. Ces deux espèces nichent dans toutes sortes d’anfractuosités naturelles ou artificielles, comme les trous confectionnés par les insectes xylophages dans le bois des arbres ou les tiges sèches et creuses de la végétation morte.

Avec l’agriculture intensive, les osmies se sont raréfiées en milieu rural où elles ne trouvaient plus suffisamment d’abri naturel pour se reproduire et de plantes pour se nourrir. Elles se sont par contre bien adaptées aux milieux urbanisés où elles trouvent plus facilement le gîte et le couvert, bien qu’elles soient toujours confrontées à une crise du logement. On peut ainsi trouver des osmies dans les parcs, les jardins, les friches et même sur les balcons d’immeubles. Toujours en quête d’une galerie, on l’observe parfois dans les trous d’écoulement des eaux des fenêtres. Elle occupe facilement les nichoirs à insectes artificiels.