Vous comptez trier vos vêtements ? Ne les donnez pas à n’importe qui…

C’est la saison du tri dans les garde-robes. Avec le soleil qui commence à se montrer, on range les doudounes, les gros pulls et on en profite pour faire un tri dans ses armoires. C’est le moment de l’année préféré des escrocs, des voleurs des vêtements de seconde main. Des pseudo "associations caritatives" récoltent vos vêtements, en porte à porte ou via de fausses bulles à vêtements. Les bénéfices engrangés servent à financer des activités criminelles.

Ces soi-disant asbl installent ainsi de fausses bulles à vêtements, la plupart du temps le long d’une route fréquentée. Les vêtements que vous pensez léguer à des nécessiteux sont alors revendus, en seconde main ou au poids. Ces fausses bulles ressemblent à s’y méprendre aux vraies, celles des asbl "Terre", "Oxfam", ou encore des "Petits riens". Sauf que leur logo n’y figure pas. Pas plus que le logo "solidr" (ndlr : "solidaire"). Elles donnent parfois des indications en flamand, ou en tout petits caractères. Elles ne mentionnent pas non plus la finalité des dons, ce à quoi ils vont servir.