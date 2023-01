Vous changez souvent d'humeur ? Vous souffrez peut-être de cyclothymie

L’humeur n’est jamais tout à fait stable

Notre humeur oscille toujours en effet, on se sent parfois très en forme, joyeux, on a eu une bonne nouvelle, on est bien reposé. Puis le lendemain, on est soit plus triste, parce qu’on a eu une mauvaise nouvelle, soit plus irritable parce qu’il nous arrive des tuiles. Il y a des jours neutres aussi, on est ni trop bien ni trop mal, on est juste tranquille. Et donc tous on oscille en permanence entre ces trois états : triste, neutre, joyeux.

Néanmoins, chez certaines personnes, ces variations sont trop importantes et on parle alors de troubles bipolaires : les hauts sont trop hauts, on parle de phase maniaque et les bas sont trop bas, on parle de phase dépressive. Il s’agit d’une maladie psychiatrique qu’il faut traiter par des médicaments. Ce qui est moins connu, c’est la cyclothymie qui est entre la “normalité” et la “bipolarité”