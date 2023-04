Vous avez vu Pink Floyd en concert ? Vous souhaitez partager vos souvenirs ?

Richard Houghton est en train de mettre à jour son livre Pink Floyd - I Was There, et aimerait que les fans lui fassent part de leurs souvenirs personnels.

La nouvelle version du livre s'intitulera Wish You Were Here - A People's History Of Pink Floyd et sera publiée par Spenwood Books le 20 octobre. Le livre contient plus de 500 témoignages de personnes ayant vu Pink Floyd en concert, depuis les premiers shows avec Syd Barrett jusqu'à la dernière prestation du groupe lors du Live 8.

"J'ai déjà beaucoup de souvenirs du groupe, mais je suis toujours à la recherche de nouveaux documents", explique Houghton au magazine Prog. "Je me demandais si l’on pouvait inviter vos lecteurs qui ont vu le groupe à me contacter pour me faire part de leurs souvenirs. "

"Les concerts du Floyd n'ont pas été enregistrés sur des smartphones. Les souvenirs étaient alors une expérience auditive et visuelle immortalisée dans l'œil de l'esprit. Aujourd'hui, ces histoires, qui n'étaient auparavant partagées qu'avec la famille et les amis, sont racontées à nouveau."

Les fans qui souhaitent s'impliquer peuvent contacter Houghton ici et peuvent précommander Wish You Were Here - A People's History Of Pink Floyd ici.

Côté actualité, Nick Mason a salué le travail de Roger Waters sur son réenregistrement de The Dark Side of the Moon. Nick Mason, le batteur de Pink Floyd, a révélé qu’il avait entendu une partie du réenregistrement quelque peu controversé de The Dark Side Of The Moon par Roger Waters, et confie : "C’est ennuyeux à dire, mais c’est absolument génial".

Au début du mois, Nick Mason a ajouté son nom à une pétition demandant de lever l’interdiction faite à Roger Waters de se produire à Francfort, en Allemagne. Le spectacle que devait donner Roger Waters dans la salle de concert Festhalle a été annulé par les autorités municipales, qui ont invoqué "le comportement anti-israélien persistant" de l’ancien leader de Pink Floyd.