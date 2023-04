Vous avez une maman exceptionnelle ? Venez nous dire pourquoi et gagnez un séjour dans un hôtel prestigieux

Un week-end de déconnexion absolue à passer ensemble au Golden Lakes Hotel 4* & Spa Wellness Cinq Mondes, posé sur les berges du lac de la Plate Taille, le plus grand des Lacs de l’Eau d’Heure. Les 79 chambres et suites possèdent toutes de larges baies vitrées offrant une vue magique sur l’étendue d’eau et la nature qui l’entoure.