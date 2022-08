Vous avez une consommation importante d'alcool ? C'est peut-être la faute de votre intestin !

Un petit verre et puis encore un autre, et pourquoi pas un suivant... Vous en avez conscience, votre consommation d'alcool est importante. On nous éduque à la modération et à savoir prendre la bonne décision pour dire non à un énième verre. En réalité, cela serait plus compliqué pour certains, notamment si leur microbiote intestinal correspond à celui identifié par des chercheurs espagnols de l'université Complutense de Madrid.

Les scientifiques ont en effet découvert qu'un certain type de microbiote dictait notre comportement face à l'alcool.

Pour s'en rendre compte, ils ont interrogé 507 jeunes volontaires qui ont non seulement répondu à des questions à propos de leurs habitudes en matière de consommation d'alcool mais ont aussi fourni leurs matières fécales. Ces derniers échantillons peu ragoûtants étaient en effet nécessaires pour les situer sur l'échelle de Bristol, un repère visuel développé par l'université de la cité britannique pour classer les selles humaines en sept familles. Des prélèvements bactériologiques ont également été réalisés. Autant de preuves organiques pour les comparer aux mêmes échantillons provenant de volontaires ne buvant pas d'alcool.

En réalisant des analyses auprès de rats mâles sur lesquels ont été transplantés des échantillons fécaux provenant d'animaux dépendants à l'alcool, on s'est rendu compte que leur prise volontaire de substances alcoolisées était accrue.