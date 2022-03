Vous avez un mauvais sens de l'orientation ? Cela vient peut-être de la ville dans laquelle vous avez grandi.

Pour aboutir à de telles conclusions, les chercheurs ont comparé les performances de près de 400.000 personnes originaires de 38 pays différents. L'outil utilisé pour évaluer le sens de l'orientation des participants ? Le jeu vidéo "Sea Hero Quest", développé spécifiquement pour diagnostiquer la maladie d'Alzheimer.

Conduite par une équipe de chercheurs de l'Institut national des sciences appliquées de Lyon en collaboration avec le CNRS et l'University College de Londres, l'étude suggère que le fait de grandir en milieu rural aide davantage à se repérer dans l'espace que si l'on a grandi en zone urbaine.

"Les zones rurales sont par nature plus complexes que des villes quadrillées : les réseaux de routes sont moins organisés et les distances parcourues sont souvent plus importantes", explique Antoine Coutrot, chercheur au CNRS et co-auteur de l'étude. Et ce constat semble traverser les frontières, bien qu'il soit nettement plus marqué au Canada, aux États-Unis, en Argentine ou en Arabie Saoudite que dans d'autres pays.