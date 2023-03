Vous avez toujours rêvé d'avoir une poule? La ville de Namur vous propose d'en adopter une

Dans les élevages industriels, les poules pondeuses ont une vie professionnelle bien courte: aux alentours de 15 mois, on considère déjà qu'elles ne sont plus bonnes pour le service, plus assez productives ni rentables et dès lors elles sont "réformées". Elles prennent donc illico la direction de l'abattoir alors qu'elles pourraient encore avoir une dizaine d' années de vie devant elles.

Partant de ce constat, la ville de Namur propose dès lors aux habitants d'en adopter pour les épargner.