Vous avez repéré un nombre inattendu de moustiques tigres en Belgique

Ce n’est plus de saison, mais les résultats de vos comptages sont là : entre mai et fin octobre 2022, des citoyens ont signalé 9 lieux de présence de moustiques tigres en Belgique, principalement dans leurs jardins. Au total, Sciensano et l’Institut de médecine tropicale d’Anvers (IMT) ont recensé l’insecte asiatique à 12 endroits du pays. Ce nombre est inattendu et particulièrement élevé, précise Sciensano.