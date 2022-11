Vous avez rallumé votre chauffage ? Voici tout ce que vous devez savoir sur le monoxyde de carbone

Nous sommes nombreux à avoir rallumé notre chauffage ces derniers jours. L’occasion de rappeler les conseils pour éviter les accidents liés au monoxyde de carbone. Et c’est particulièrement vrai cette année, parce que, comme l’énergie coûte cher, on aurait tendance à ne pas aérer, à faire des économies sur l’entretien des appareils, ou encore à les remplacer par des chauffages d’occasion ou qui fonctionnent avec des carburants moins chers.

Le directeur général adjoint du centre antipoisons, Dominique Vandijck, avance qu’en raison de la flambée des prix du chauffage, ces comportements se multiplient et augmentent le risque d’intoxication : "les gens n’ouvrent plus les portes et fenêtres lorsque le chauffage est en route. Ils vont en outre essayer de minimiser les coûts en réduisant leur consommation, utilisant des carburants bon marché, négligeant les entretiens nécessaires et en évitant de remplacer les appareils défectueux ou en les remplaçant par des appareils de seconde main peu sûrs".

Mais le CO, c’est quoi ?

Ce gaz, inodore et invisible tue chaque année des dizaines de Belges. En réalité, cette année, soixante Belges ont déjà perdu la vie à cause du monoxyde de carbone. C’est le double des autres années.

Comment éviter les intoxications au monoxyde de carbone ?

Il faut savoir que le monoxyde se dégage quand il y a combustion, que ce soit du gaz, du bois, du charbon, de l’essence, du fuel ou de l’éthanol. Le CO se crée quand la combustion, justement, est incomplète. Il pénètre dans nos poumons, remplace l’oxygène. Cela cause des maux de tête, nausées, vertiges, fatigue. A forte concentration, le CO peut provoquer la mort en 2 ou 3 heures.

Trois conseils

Conseil numéro un : entretenir vos appareils, faire ramoner votre cheminée.

Conseil numéro 2 : aérer

Conseil numéro 3 : installer un détecteur de monoxyde. On en trouve de très valables à partir de 25 euros.

Et si vous avez un doute, premier réflexe : aérer, et surtout sortir de l’habitation. Appelez les secours. Ou le centre antipoisons. Un numéro qu’il serait utile d’ailleurs d’encoder dans son GSM : 070/245.245