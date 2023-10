Vous avez peur du métavers ? La science-fiction a déjà tout exploré pour vous

Le métavers des imaginaires est ainsi structuré et fini, ce qui justifie de s’y intéresser, et ce pour principalement deux raisons. Tout d’abord, parce que les fictions présentées permettent de créer ce que l’on appelle des "attentions fictionnelles" qui vont ensuite coordonner l’innovation et qui permettent de générer des attentes au sein d’un marché qui n’existe pas encore. Les travaux de Jens Beckert cités plus haut vont dans ce sens. De ce point de vue, le métavers, par l’ampleur du projet et son caractère à bien des égards programmatique, s’inscrit clairement dans cette logique.

Ensuite, il fait partie des domaines ou des liens explicites sont réalisés entre la science-fiction et le développement technologique. C’est le principe de ce que nous appelons le "loop looping", qui s’applique à de nombreux domaines (par exemple avec la bombe atomique ou la sphère de Dyson en physique), mais qui est rarement mis en avant. Ici, il est explicité par les acteurs du projet même, qui font volontiers référence à cette préhistoire dans la science-fiction comme une source de stimulation positive : la réalité serait en train de rattraper la fiction.

Selon quelles logiques ces imaginaires sont-ils structurés ? Quels "chemins de dépendances" ont-ils créés et comment préciser la nature de ce territoire fini au sein duquel des futurs possibles se dessinent ? Pour tenter d’avancer en ce sens, nous avons collecté 150 sources, du manga au jeu vidéo en passant par les films et les nouvelles, afin de tenter d’appréhender ce qui y est raconté et identifier les aspects les plus structurants.