Vous avez peur de vous ennuyer durant le premier jour de trêve à la Coupe du monde ? Récaps et tops : la RTBF a pensé à vous

Après 17 jours de compétition, la Coupe du monde connaît son premier jour de trêve ce mercredi. Alors qu’il ne reste que huit équipes encore en cours, l’heure est venue de souffler avant de reprendre les débats ce vendredi pour des quarts de finale indécis entre la Croatie et le Brésil et l’Argentine et les Pays-Bas.

Si vous ressentez un vide alors que les ballons ne circuleront pas sur les pelouses qataries durant deux jours, pas de panique, la RTBF a pensé à tout en tentant de combler ce manque.

Comment ? En faisant un bilan de cette première partie de tournoi. Au menu ? Notre onze type ou encore les dix plus beaux buts.

Mais ce n’est pas tout, on vous propose également de revenir sur le onze des révélations, le top cinq des plus beaux matches, les cinq grosses surprises, les plus beaux arrêts ou encore le meilleur joueur après ces deux premières semaines de compétition.