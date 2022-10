Vous avez manqué l'éclipse partielle du soleil en Belgique ? Revivez-la grâce à la vidéo de "Quel Temps"

La lune a caché un morceau du soleil mardi au-dessus d’une partie de l’hémisphère nord, dans une éclipse partielle d’environ deux heures pour nous et qui n’a pas assombri le ciel. Le phénomène a démarré ce mardi à 8h58 en Islande (10h58 en Belgique) et s’achevera au large l’Inde à 13h02 (15h02 heure belge), en traversant l’Europe, l’Afrique du Nord-Est et le Moyen-Orient, précise l’institut français de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE) de l’Observatoire de Paris. Un phénomène qu'il est possible de revoir grâce à nos confrères de l'’équipe de "Quel Temps" et leur stream Facebook. La caméra était installée sur le toit du studio Dreamwall situé à Marcinelle.