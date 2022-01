"Vous avez manqué aux Pays-Bas", lance Mark Rutte en annonçant la réouverture des bars et des musées

Les cafés, bars et restaurants rouvriront jusqu’à 22 heures à partir de mercredi, à capacité réduite. Les clients doivent présenter un passe sanitaire, et porter un masque lorsqu’ils ne sont pas assis. Les cinémas, les théâtres et les musées rouvrent également leurs portes. Les boîtes de nuit restent fermées. Les événements sont autorisés avec un maximum de 1250 personnes à l’intérieur. Le public est de nouveau autorisé notamment dans les stades de football, toutefois à capacité réduite.

Dans les écoles, les classes ne sont plus systématiquement fermées en cas de contaminations, et tous les moins de 18 ans n’ont plus à observer une période de quarantaine après avoir été en contact avec une personne testée positive. Le gouvernement a toutefois maintenu ses recommandations de ne pas recevoir plus de quatre invités chez soi et de privilégier le télétravail.