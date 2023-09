Vous avez laissé passer le bon d’Etat ? Quelles sont les possibilités d’investir dans des conditions comparables ?

Vous n’avez pas souscrit au bon d’Etat fin août ou début septembre et cherchez peut-être aujourd’hui à placer votre argent dans des conditions semblables. Que pourriez-vous faire?

Pour rappel le bon d’Etat consistait à prêter l’argent à l’Etat pour une période d’un an avec un rendement garanti de 2.81% net.

Le comparateur mesfinances.be s’est attelé à comparer les offres qui existent sur le marché en ciblant celles qui se rapprochent le plus des conditions du bon d’Etat, notamment en termes de taux, mais aussi parce qu'elles ont un horizon de placement à un an, voire dans certains cas deux ou trois ans et des garanties pour l’investisseur.