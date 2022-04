Pas de recherche d'esthétisme dans le style vestimentaire. Pyjama, t-shirt, pantoufles et surtout pas de maquillage ou de coiffure. L'idée est d'être au naturel et pour certains, d'être fier d'aller à l'encontre des diktats de la beauté.

Sur TikTok, le hashtag GobelinMode comptabilise 1,1 million de vues. Il est souvent accompagné de la mention #feralgirlsummer, qui fait référence à une femme parfaitement maquillée.

De plus, les adeptes du mode gobelin précisent dans leur publication qu'ils "passent en mode gobelin". Il s'agirait d'un choix ponctuel et non d'un mode de vie.