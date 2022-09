Vous avez l’embarras du choix avec les 23 marches Adeps du dimanche 4 septembre

L’une des 19 communes bruxelloise, entre Uccle et Auderghem, mais surtout la 4ème plus étendue. Watermael-Boisfort est l’une des plus prospères communes de la capitale, et accueille de nombreuses entreprises du monde bancaire. Elle est aussi très verte avec plusieurs parcs, et grâce à la forêt de Soignes qui la borde largement.

Des marches de 5, 10 et 20 km sont organisées ce dimanche.

Lieu de rendez-vous : Avenue des Nymphes 1A [1170]

Contact : ASBL Parc Sportif des 3 tilleuls – Mathieu De Riemaecker – 02 675 48 99