Vous avez été au Core Festival ? Tentez de participer à notre prochaine émission en nous partageant votre meilleure anecdote !

Après une première édition qui a bien fait parler d'elle, le Core Festival est de retour en 2023 pour une deuxième édition !

Rendez-vous du 27 au 28 mai 2023 au parc d'Ossegem pour découvrir ce que le festival vous réserve comme surprises.

En 2022, le festival affichait une lineup qui pourrait en faire pâlir plus d'un : Lous and the Yakuza, Paul Kalkbrenner, Mura Masa ou encore Peggy Gou.

Et cette année, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont une fois de plus mis le paquet. Angèle, alt-J, Little Simz ou encore Charlotte Adigéry & Bolis Pupul seront de la partie, rien que ça !

Lors de cette première édition, les curieux étaient de sortie ce qui a sûrement donné lieu à des situation cocasses ou encore des anecdotes bien marquantes. Vous en avez vécu une ? Tentez de participer à notre prochaine émission en nous la partageant dans les commentaires de la publication ci-dessous !