Vous avez du mal à comprendre votre chien ? C’est peut-être dû à son apparence physique.

Les chiens ne sont pas les seuls à améliorer leurs compétences de communication au fil des années. Les maîtres de chiens d'âge moyen, c’est-à-dire âgés entre deux et sept ans, sont particulièrement doués quand il s’agit de comprendre les expressions faciales de leur bébête, surtout si cette dernière a un visage "facile à lire".

Pour Courtney Sexton, autrice principale de l’étude, ces conclusions intéresseront non seulement les propriétaires de chiens mais aussi toute personne en contact avec le meilleur ami de l’Homme. "Les chiens étant de plus en plus intégrés dans la société humaine, il est important de comprendre comment ils communiquent avec nous et comment nous pouvons mieux communiquer avec eux [...]. Savoir ce qu'ils essaient de nous dire ou ce qu'ils pensent et ressentent peut vraiment améliorer leur expérience et la nôtre lorsque nous sommes en leur compagnie", a-t-elle déclaré dans un communiqué.