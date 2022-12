"Vous avez des terribles joueurs... mais il faut le prouver sur le terrain" : la Croatie se méfie des Diables

Croatie - Belgique, c’est la troisième rencontre des Diables Rouges dans cette Coupe du monde 2022. Une partie importante, importantissime même. Les joueurs coachés par Roberto Martinez doivent se ressaisir sous peine de devoir faire leurs valises de manière précoce.

"Tout le monde a été déçu par la Belgique lors des deux premiers matches. On imaginait tous que vous alliez gagner face au Canada et au Maroc, puis qu’on allait se qualifier ensemble pour le tour suivant. Votre équipe rencontre quelques problèmes. Vous avez des supers joueurs, comme Kevin De Bruyne ou Eden Hazard. J’estime que Thibaut Courtois fait partie des trois meilleurs gardiens du monde. Votre noyau renferme également quelques jeunes éléments prometteurs. Vous devez prouver votre talent sur le terrain, c’est là que se joue la destinée d’une équipe. Un des deux favoris du groupe va sans doute devoir faire ses valises dans ce tournoi. J’espère que ce sera vous naturellement. Ce match s’annonce très compliqué. On sait que vous êtes une des meilleures formations des dernières années. De notre côté, la situation est bonne, le feeling est bon. Nous n’avons pas de blessé et nos joueurs clés ne sont pas menacés d’une suspension. L’optimisme est revenu après notre succès contre le Canada. On espère gagner, mais un partage serait probablement suffisant. On a tout en mains pour passer, on est assez relax. L’optimisme est bien présent chez nous", raconte Fabijanac Srdan, journaliste pour HRT Radio.

Et son confrère et compatriote Vulas Frane, journaliste pour Slobodna Dalmacija, d’ajouter : "Personnellement, ce match me fait peur. La Belgique est une terrible équipe, vous occupez toujours la deuxième place du ranking FIFA et vous avez obtenu la troisième position lors du Mondial 2018. Vous avez toutefois joué assez mal face au Maroc et surtout contre les Canadiens. Ca reste une super équipe, avec Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Eden Hazard et Romelu Lukaku. Ce sont des excellents joueurs. La rencontre s’annonce difficile. Votre situation n’est pas évidente, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer sur un match. Je serais très heureux avec un partage."