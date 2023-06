Vous avez déjà été amoureux ?

Ce qui est sûr, ce que dire le premier " je t’aime " par messages interposés, n’est pas bien vu de la majorité de ces jeunes, bien que cela soit fort à la mode avec la montée des réseaux sociaux.

Selon Noah et Emma, on perd du naturel dans les conversations mais surtout le risque de " se taper un vu " est bel et bien présent, ce qui n’est pas possible dans la réalité.

Noah réagit d’ailleurs à cela et en profite pour raconter une mauvaise expérience qu’il a vécu en déclarant ses sentiments sur un jeu vidéo, à une fille qui a alors arrêté de lui répondre.

Pour lui, finalement, si internet n’est pas l’ami de la spontanéité, il permet quand même " aux filles de prendre le temps dont elles ont besoin " et de ne pas se sentir obligées de donner une réponse immédiate, comme dans la vraie vie.